S’il a perdu tous ses duels cette saison contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Alexander Zverev est pour­tant numéro 1 mondial en ayant remporté Roland‐Garros et l’US Open.

S’il a déjà fait évoluer son jeu, l’Allemand de 29 ans sait néan­moins qu’il va devoir conti­nuer de progresser.

« Je pense que la progres­sion ne s’arrête jamais, parce que devinez quoi ? Jannik et Carlos vont eux aussi essayer de progresser, et tous les autres aussi. La prochaine géné­ra­tion va égale­ment essayer de progresser. Regardez les huit ou dix meilleurs joueurs présents ici par rapport à l’année dernière. Le tableau a prati­que­ment complè­te­ment changé. Nous avons quatre nouveaux venus parmi nous. Tout le monde progresse sans cesse, et je vais conti­nuer à travailler certains aspects. Je vais conti­nuer à essayer de m’améliorer. Je pense que la direc­tion que je prends et celle que prend mon tennis me satis­font. Je suis heureux d’évoluer vers un jeu agressif et d’être celui qui prend les devants. »