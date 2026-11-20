S’il a perdu tous ses duels cette saison contre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Alexander Zverev est pourtant numéro 1 mondial en ayant remporté Roland‐Garros et l’US Open.
S’il a déjà fait évoluer son jeu, l’Allemand de 29 ans sait néanmoins qu’il va devoir continuer de progresser.
« Je pense que la progression ne s’arrête jamais, parce que devinez quoi ? Jannik et Carlos vont eux aussi essayer de progresser, et tous les autres aussi. La prochaine génération va également essayer de progresser. Regardez les huit ou dix meilleurs joueurs présents ici par rapport à l’année dernière. Le tableau a pratiquement complètement changé. Nous avons quatre nouveaux venus parmi nous. Tout le monde progresse sans cesse, et je vais continuer à travailler certains aspects. Je vais continuer à essayer de m’améliorer. Je pense que la direction que je prends et celle que prend mon tennis me satisfont. Je suis heureux d’évoluer vers un jeu agressif et d’être celui qui prend les devants. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.