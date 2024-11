Récemment ques­tionné sur Jannik Sinner en marge d’un évène­ment en Italie où sa femme, Steffi Graf, était notam­ment présente, Andre Agassi n’a eu que des compli­ments à dire sur l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Adoro Sinner, è una bravis­sima persona, molto umile e sempre attento a tutti. È facile andare d’ac­cordo con lui, è una persona molto inter­es­sante.



Se c’è una cosa che ho apprez­zato molto nella mia vita da tennista è la sensa­zione che hai quando colpisci la pallina.… pic.twitter.com/Nuxit9RDVd — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 7, 2024

« J’aime Sinner, c’est une très bonne personne, très humble et toujours à l’écoute de tout le monde. C’est facile de s’en­tendre avec lui, c’est une personne très inté­res­sante. S’il y a une chose que j’ai vrai­ment appré­ciée dans ma vie de joueur de tennis, c’est la sensa­tion qu’on ressent lorsqu’on frappe la balle. Jannik y parvient parfai­te­ment. Cela me rappelle beau­coup le senti­ment de perfec­tion que je recher­chais. Cahill ? Il y a quelques entraî­neurs qui sont vrai­ment bons : Brad Gilbert et Darren. Il a toujours les bons mots au bon moment. Il a entraîné de nombreux n°1 mondiaux : moi, Hewitt, Halep et main­te­nant Jannik. Darren est de loin le meilleur. »