Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a pris la parole au micro de Sky Sports à quelques jours du début du Masters (12 au 19 novembre à Turin), où pour la première fois depuis 2001, ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic ne seront de la partie.

Gaudenzi 🎙



« So che c’è tanta impa­zienza circa il rinnovo delle Finals, chiedo però un po’ di pazienza. Daremo più infor­ma­zioni dome­nica 17 novembre, il giorno della finale. I lavori sono ancora in corso, non posso dire di più al momento.



Le Finals saranno un grande spet­ta­colo,… pic.twitter.com/ZijAcQccgZ