Alors que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jack Draper ou encore Arthur Fils ont tous subi des bles­sures impor­tantes ces derniers mois ou dernières années, et que les critiques sur le calen­drier et les balles se multi­plient, le président de l’ATP a pris la parole à ce sujet.

De passage ce vendredi en confé­rence de presse à Turin, où le Masters bat son plein, Andrea Gaudenzi a déve­loppé une longue réponse en expli­quant que les joueurs actuels agis­saient avec beau­coup plus de prudence qu’à son époque.

« Nous n’avons pas constaté d’évolution en matière de bles­sures. Je suis dans le milieu depuis 36 ans. J’ai eu trois bles­sures à l’épaule. J’ai joué dans les années 90. Il y avait beau­coup de bles­sures à l’époque. C’est donc aux joueurs, en fin de compte, de gérer leur propre calen­drier. Ce que je constate aujourd’hui, c’est que les joueurs sont, je pense, bien plus avisés que nous ne l’étions. Ils préviennent bien mieux les bles­sures. Lorsqu’ils sont blessés, ils arrêtent de jouer. Ils s’arrêtent et essaient de revenir lorsqu’ils sont vrai­ment en forme. Je pense avoir joué les sept dernières années de ma carrière sous anal­gé­siques, et je me suis déboité l’épaule à Milan lors de la finale de la Coupe Davis parce que j’avais reçu une injec­tion de corti­sone six semaines avant la finale. Nous étions donc vrai­ment un peu de la vieille école : on jouait jusqu’à l’épuisement, jusqu’à ce qu’on craque. Je pense que les joueurs actuels, tout d’abord, s’appuient sur des connais­sances scien­ti­fiques plus poin­tues, disposent d’équipes plus compé­tentes, et béné­fi­cient de nombreuses avan­cées médi­cales, mais ils prennent la préven­tion très au sérieux, à juste titre, car ils veulent prolonger leur carrière, ce qui est plus judi­cieux. Pratiquement aucun joueur ne joue lorsqu’une bles­sure poten­tielle se profile, ce qui, d’ailleurs, me semble être la bonne chose à faire. Je pense qu’ils sont très avisés et qu’ils ont raison d’agir ainsi, plutôt que de surjouer et de courir après l’argent. Lorsque j’ai parlé à l’équipe de Jannik, ils m’ont dit : ‘Nous voyons les choses à long terme, nous voulons rester en bonne santé pendant 20 ans. Donc, si je ne suis pas en bonne santé, je ne revien­drai pas juste pour préci­piter les choses’, ce qui n’est pas la menta­lité que nous avions par le passé. »