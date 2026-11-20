Alors que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jack Draper ou encore Arthur Fils ont tous subi des blessures importantes ces derniers mois ou dernières années, et que les critiques sur le calendrier et les balles se multiplient, le président de l’ATP a pris la parole à ce sujet.
De passage ce vendredi en conférence de presse à Turin, où le Masters bat son plein, Andrea Gaudenzi a développé une longue réponse en expliquant que les joueurs actuels agissaient avec beaucoup plus de prudence qu’à son époque.
« Nous n’avons pas constaté d’évolution en matière de blessures. Je suis dans le milieu depuis 36 ans. J’ai eu trois blessures à l’épaule. J’ai joué dans les années 90. Il y avait beaucoup de blessures à l’époque. C’est donc aux joueurs, en fin de compte, de gérer leur propre calendrier. Ce que je constate aujourd’hui, c’est que les joueurs sont, je pense, bien plus avisés que nous ne l’étions. Ils préviennent bien mieux les blessures. Lorsqu’ils sont blessés, ils arrêtent de jouer. Ils s’arrêtent et essaient de revenir lorsqu’ils sont vraiment en forme. Je pense avoir joué les sept dernières années de ma carrière sous analgésiques, et je me suis déboité l’épaule à Milan lors de la finale de la Coupe Davis parce que j’avais reçu une injection de cortisone six semaines avant la finale. Nous étions donc vraiment un peu de la vieille école : on jouait jusqu’à l’épuisement, jusqu’à ce qu’on craque. Je pense que les joueurs actuels, tout d’abord, s’appuient sur des connaissances scientifiques plus pointues, disposent d’équipes plus compétentes, et bénéficient de nombreuses avancées médicales, mais ils prennent la prévention très au sérieux, à juste titre, car ils veulent prolonger leur carrière, ce qui est plus judicieux. Pratiquement aucun joueur ne joue lorsqu’une blessure potentielle se profile, ce qui, d’ailleurs, me semble être la bonne chose à faire. Je pense qu’ils sont très avisés et qu’ils ont raison d’agir ainsi, plutôt que de surjouer et de courir après l’argent. Lorsque j’ai parlé à l’équipe de Jannik, ils m’ont dit : ‘Nous voyons les choses à long terme, nous voulons rester en bonne santé pendant 20 ans. Donc, si je ne suis pas en bonne santé, je ne reviendrai pas juste pour précipiter les choses’, ce qui n’est pas la mentalité que nous avions par le passé. »
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 14:29