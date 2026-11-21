Alors que les Masters 1000 sur douze jours font l’object de nombreuses critiques, Andrea Gaudenzi s’en est défendu en conférence de presse à Turin.
Le président de l’ATP a notamment évoqué une demande des joueurs, parmi lesquels la légende Novak Djokovic.
« Quand je suis arrivé à la tête de l’ATP, l’une des premières demandes, notamment de Novak Djokovic, était de créer davantage d’opportunités pour un plus grand nombre de joueurs. Dans les Masters 1000 sur une semaine, avec des tableaux de 56 joueurs, si vous êtes 50e mondial, vous n’entrez pas dans le tableau principal. Nous voulions donc offrir davantage de possibilités aux joueurs du TOP 100. Aujourd’hui, ceux classés entre la 50e et la 100e place disposent de beaucoup plus de ressources. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.