Alors que les Masters 1000 sur douze jours font l’object de nombreuses critiques, Andrea Gaudenzi s’en est défendu en confé­rence de presse à Turin.

Le président de l’ATP a notam­ment évoqué une demande des joueurs, parmi lesquels la légende Novak Djokovic.

« Quand je suis arrivé à la tête de l’ATP, l’une des premières demandes, notam­ment de Novak Djokovic, était de créer davan­tage d’op­por­tu­nités pour un plus grand nombre de joueurs. Dans les Masters 1000 sur une semaine, avec des tableaux de 56 joueurs, si vous êtes 50e mondial, vous n’en­trez pas dans le tableau prin­cipal. Nous voulions donc offrir davan­tage de possi­bi­lités aux joueurs du TOP 100. Aujourd’hui, ceux classés entre la 50e et la 100e place disposent de beau­coup plus de ressources. »