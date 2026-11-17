Ce lundi, sur le Masters de Turin, a eu lieu les céré­mo­nies de remise des coupes pour les numéros 1 mondiaux, en simple et en double.

Et si Andrea Gaudenzi était bien présent pour la célé­bra­tion en l’hon­neur de l’Allemand, le président de l’ATP a brillé par son absence quelques minutes plus tôt pour celle concer­nant les cham­pions de double, Harri Heliovaara et Henry Patten.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler à l’ordre le diri­geant italien lors de son discours.

Le Scud envoyé par Henry Patten au moment de rece­voir le trophée de n°1 mondial à la fin de la saison avec son parte­naire Harri Heliovaara :



🗣️« Même en rêve, je n’aurais jamais imaginé être dans cette posi­tion un jour. C’est très impor­tant pour nous. C’est vrai­ment dommage que… https://t.co/8fSs6HSgEq — Tennis Legend (@TennisLegende) November 16, 2026

« Même en rêve, je n’aurais jamais imaginé être dans cette posi­tion un jour. C’est très impor­tant pour nous. C’est vrai­ment dommage que le président de l’ATP et le direc­teur général de l’ATP ne pensent pas la même chose. Cela aurait été bien de les avoir avec nous sur le court aujourd’hui », a déclaré le Britannique.

Pour rappel, l’ATP prépare une réforme concer­nant le double en 2028 avec une réduc­tion des prize money et des tableaux.

