Ce lundi, sur le Masters de Turin, a eu lieu les cérémonies de remise des coupes pour les numéros 1 mondiaux, en simple et en double.
Et si Andrea Gaudenzi était bien présent pour la célébration en l’honneur de l’Allemand, le président de l’ATP a brillé par son absence quelques minutes plus tôt pour celle concernant les champions de double, Harri Heliovaara et Henry Patten.
Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler à l’ordre le dirigeant italien lors de son discours.
« Même en rêve, je n’aurais jamais imaginé être dans cette position un jour. C’est très important pour nous. C’est vraiment dommage que le président de l’ATP et le directeur général de l’ATP ne pensent pas la même chose. Cela aurait été bien de les avoir avec nous sur le court aujourd’hui », a déclaré le Britannique.
Pour rappel, l’ATP prépare une réforme concernant le double en 2028 avec une réduction des prize money et des tableaux.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 15:14