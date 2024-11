Les choses se compliquent sérieu­se­ment pour Andrey Rublev sur le Masters de Turin. Deux jours après sa défaite en deux sets face à Alexander Zverev, le Russe s’est de nouveau incliné ce mercredi contre Carlos Alcaraz sur le même écart.

De passage en confé­rence de presse d’après match, Rublev a été inter­rogé sur le niveau de jeu parfois impres­sion­nant de son adver­saire, bien que diminué à cause d’un gros rhume.

« Bien sûr, plus on joue ensemble, plus on se connaît. Mais, oui, tout ce qui s’est passé dans le passé est dans le passé. On essaie de se préparer à ce qui va arriver. On essaie de… Aujourd’hui (mercredi), je ne sais pas, il a très bien joué. Il n’y a rien à dire. Quand il joue comme ça, il n’y a qu’un ou deux joueurs qui peuvent l’ar­rêter, oui (sourire). »