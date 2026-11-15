Andy Murray connaît bien le Masters pour y avoir parti­cipé à huit reprises pour une victoire lors de sa dernière appa­ri­tion, en 2016.

Récemment inter­rogé par le compte Instagram, The Set, sur son favori pour cette édition 2026 où Carlos Alcaraz et Alexander Zverev font figure de grands favoris, le Britannique et ancien numéro 1 mondial a jété son dévolu sur l’Espagnol.

« Je parie­rais sur la victoire d’Alcaraz, même si je pense que Zverev est tout près derrière, compte tenu de la surface de ce tournoi. Je ne pense pas qu’Alcaraz ait montré son meilleur tennis là‐bas au fil des ans. La surface est toujours un peu plus rapide à Turin et je ne pense pas que ce soit sa préférée. Mais il a très bien joué ces dernières semaines, en s’imposant à Paris et à Vienne. Je pense aussi qu’il est en pleine forme. Il a manqué une grande partie de l’année à cause d’une bles­sure, alors que beau­coup d’autres joueurs ont enchaîné les tour­nois pendant les 11 derniers mois. Je pense qu’il aborde ce tournoi un peu plus frais que les autres. »