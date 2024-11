Alors que la plupart des obser­va­teurs et fans s’at­ten­daient à ce que Casper Ruud déclare forfait avant son entrée en lice prévue ce mercredi à 18h face à Benjamin Bonzi, le 7e joueur mondial a fait son arrivée en Moselle dans la matinée pour parti­ciper à l’ATP 250 de Metz.

Officiellement quali­fiés pour le Masters (12 au 19 novembre) après le forfait de Novak Djokovic, Andrey Rublev (annoncé blessé après avoir battu Lorenzo Sonego à Metz), Alex de Minaur (engagé à Belgrade) et Grigor Dimitrov (inscrit à Metz et rempla­çant à Turin) se sont retirés des tour­nois où ils étaient venus cher­cher leur ticket pour les Finales ATP.

Dans la même situa­tion que ses trois « pairs », Ruud a lui, pour le moment, décidé de respecter son enga­ge­ment en ayant pour­tant passer la soirée de mardi chez lui à Oslo où il a parti­cipé au gala du maga­zine « Elle Norvège ».

@CasperRuud98 is in the house 😎 pic.twitter.com/YlCKuzaaTI