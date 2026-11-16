Il n’est pas toujours aisé d’affronter un ami, d’autant plus sur un tournoi aussi important que le Masters. Arthur Fils et Ben Shelton ne se sont fait pourtant aucun cadeau ce dimanche soir, à Turin.
Vainqueur en trois sets (6−2, 3–6, 6–3) après 2 heures d’une rencontre très disputée, l’Américain, auteur d’un match plein, a été salué comme il se doit par le Français lors de la traditionnelle poignée de main au filet : « Quel match de fou ! Tu as été trop fort. »
Touché par les mots de son ami, Shelton lui a alors emboité le pas en lui donnant rendez‐vous dans le dernier carré : « Allons en demi‐finales. » Classe et respect.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.