Il n’est pas toujours aisé d’af­fronter un ami, d’au­tant plus sur un tournoi aussi impor­tant que le Masters. Arthur Fils et Ben Shelton ne se sont fait pour­tant aucun cadeau ce dimanche soir, à Turin.

Vainqueur en trois sets (6−2, 3–6, 6–3) après 2 heures d’une rencontre très disputée, l’Américain, auteur d’un match plein, a été salué comme il se doit par le Français lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet : « Quel match de fou ! Tu as été trop fort. »

Touché par les mots de son ami, Shelton lui a alors emboité le pas en lui donnant rendez‐vous dans le dernier carré : « Allons en demi‐finales. » Classe et respect.