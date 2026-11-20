Arthur Fils devait battre Alexander Zverev en deux sets pour se qualifier en demi‐finales du Masters.
Dès la perte de la première manche, le Français savait donc qu’il était éliminé.
« C’était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Après la fin du premier set, je savais que je n’allais plus y aller. Mais je me suis dit, ‘amuse‐toi, c’est le dernier match de la saison, essaye de faire de bons points, d’aller au filet, de faire des choses que tu n’as pas faites toute la saison’. Je me suis amusé. J’aurais peut‐être pu aller au troisième set, je ne l’ai pas fait, mais je pense que j’ai donné un bon show au public, et c’était cool », a raconté le 7e mondial, qui a sauvé 5 balles de match dans le tie‐break du deuxième set avant de finir par céder (6−4, 7–6[6]).
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.