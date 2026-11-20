Arthur Fils devait battre Alexander Zverev en deux sets pour se quali­fier en demi‐finales du Masters.

Dès la perte de la première manche, le Français savait donc qu’il était éliminé.

« C’était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Après la fin du premier set, je savais que je n’al­lais plus y aller. Mais je me suis dit, ‘amuse‐toi, c’est le dernier match de la saison, essaye de faire de bons points, d’aller au filet, de faire des choses que tu n’as pas faites toute la saison’. Je me suis amusé. J’aurais peut‐être pu aller au troi­sième set, je ne l’ai pas fait, mais je pense que j’ai donné un bon show au public, et c’était cool », a raconté le 7e mondial, qui a sauvé 5 balles de match dans le tie‐break du deuxième set avant de finir par céder (6−4, 7–6[6]).