Battu en trois sets par Ben Shelton lors de son premier match, Arthur Fils a repris espoir au Masters en renversant Rafael Jodar (4−6, 6–2, 6–2).
Une victoire loin d’être anodine pour le tennis français, qui attendait un succès dans le tournoi de maîtres depuis… 15 ans !
Q. Félicitations. La dernière fois qu’un Français a remporté un match dans ce tournoi, c’était en 2011. C’était Jo‐Wilfried Tsonga, en demi‐finale contre Berdych. Vous en avez un souvenir ? Que ressentez‐vous à l’idée d’avoir offert une nouvelle victoire à la France dans ce tournoi ?
« Je suis très heureux de gagner pour la France. C’est avant tout une victoire pour moi‐même. Et puis, si l’on considère que cela faisait assez longtemps qu’aucun Français n’avait remporté le moindre match au Masters, je suis également content pour mon pays. Mais quand j’entre sur le court, je n’y pense pas, pour être honnête (sourire). Je pense juste à moi, à essayer de gagner un match ici. Oui, je l’ai fait, donc je suis très heureux. Je suis déjà concentré sur le match de jeudi. »
Arthur Fils jouera désormais sa qualification pour les demi‐finales jeudi, face au numéro 1 mondial Alexander Zverev.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 09:18