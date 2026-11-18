Battu en trois sets par Ben Shelton lors de son premier match, Arthur Fils a repris espoir au Masters en renver­sant Rafael Jodar (4−6, 6–2, 6–2).

Une victoire loin d’être anodine pour le tennis fran­çais, qui atten­dait un succès dans le tournoi de maîtres depuis… 15 ans !

First win by a Frenchman at the ATP Finals since 2011 ! 🇫🇷



❌ Tsonga (Federer)

❌ Tsonga (Djokovic)

❌ Tsonga (Berdych)

❌ Tsonga (Murray)

❌ Gasquet (del Potro)

❌ Gasquet (Federer)

❌ Gasquet (Djokovic)

❌ Monfils (Raonic)

❌ Monfils (Thiem)

❌ Fils (Shelton)

✅ Fils (Jodar) pic.twitter.com/8y7UOuvnhp — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 17, 2026

Q. Félicitations. La dernière fois qu’un Français a remporté un match dans ce tournoi, c’était en 2011. C’était Jo‐Wilfried Tsonga, en demi‐finale contre Berdych. Vous en avez un souvenir ? Que ressentez‐vous à l’idée d’avoir offert une nouvelle victoire à la France dans ce tournoi ?

« Je suis très heureux de gagner pour la France. C’est avant tout une victoire pour moi‐même. Et puis, si l’on consi­dère que cela faisait assez long­temps qu’aucun Français n’avait remporté le moindre match au Masters, je suis égale­ment content pour mon pays. Mais quand j’entre sur le court, je n’y pense pas, pour être honnête (sourire). Je pense juste à moi, à essayer de gagner un match ici. Oui, je l’ai fait, donc je suis très heureux. Je suis déjà concentré sur le match de jeudi. »

Arthur Fils jouera désor­mais sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales jeudi, face au numéro 1 mondial Alexander Zverev.