Arthur Fils est plus que jamais dans la course pour une place en demi‐finales du Masters de Turin, après sa victoire ce mardi contre Rafael Jodar.

S’il va devoir attendre l’issue de la rencontre de ce soir entre Alexander Zverev et Ben Shelton pour y voir plus clair concer­nant les scéna­rios avant son dernier match de groupe face à l’Allemand, le Français a en tout cas affiché sa déter­mi­na­tion lors de l’in­ter­view sur le court.

« I’m not afraid » 🥶



Arthur Fils previews his next match at the #NittoATPFinals vs World No. 1 Zverev ! pic.twitter.com/SJBSLLl4ux — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

« Ça va être diffi­cile, bien sûr. Mais je sais que je suis capable de me battre ; je peux tenir jusqu’au bout, et les longs matchs ne me font pas peur. Je n’ai pas peur. Ça va être un beau match contre le numéro un mondial ; je vais simple­ment en profiter. Je n’ai rien à perdre. »