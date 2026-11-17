Arthur Fils est plus que jamais dans la course pour une place en demi‐finales du Masters de Turin, après sa victoire ce mardi contre Rafael Jodar.
S’il va devoir attendre l’issue de la rencontre de ce soir entre Alexander Zverev et Ben Shelton pour y voir plus clair concernant les scénarios avant son dernier match de groupe face à l’Allemand, le Français a en tout cas affiché sa détermination lors de l’interview sur le court.
« Ça va être difficile, bien sûr. Mais je sais que je suis capable de me battre ; je peux tenir jusqu’au bout, et les longs matchs ne me font pas peur. Je n’ai pas peur. Ça va être un beau match contre le numéro un mondial ; je vais simplement en profiter. Je n’ai rien à perdre. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.