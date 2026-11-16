Arthur Fils n’a plus le choix s’il veut aller cher­cher une quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales du Masters de Turin : il doit s’im­poser ce mardi (à partir de 14h) face à Rafael Jodar, la révé­la­tion incon­tes­table de cette saison 2026.

Et si le Français a perdu les deux derniers duels face au jeune espa­gnol, il ne s’avoue pas vaincu pour autant même s’il recon­naît qu’il va devoir réaliser une grande prestation.

« Il va falloir aller le cher­cher et le gagner. Il va falloir être très positif dans la tête, avoir une belle atti­tude. Ça ne va pas être facile, c’est sûr. Il m’a battu deux fois cette année (à Washington et Montréal), je l’ai battu une fois (à Barcelone). On va voir ce que ça donne. J’aurai mes chances, il aura ses chances. Que le meilleur gagne », a déclaré Arthur Fils en confé­rence de presse après sa défaite contre Ben Shelton lors du premier match de poule.