Arthur Fils n’a plus le choix s’il veut aller chercher une qualification pour les demi‐finales du Masters de Turin : il doit s’imposer ce mardi (à partir de 14h) face à Rafael Jodar, la révélation incontestable de cette saison 2026.
Et si le Français a perdu les deux derniers duels face au jeune espagnol, il ne s’avoue pas vaincu pour autant même s’il reconnaît qu’il va devoir réaliser une grande prestation.
« Il va falloir aller le chercher et le gagner. Il va falloir être très positif dans la tête, avoir une belle attitude. Ça ne va pas être facile, c’est sûr. Il m’a battu deux fois cette année (à Washington et Montréal), je l’ai battu une fois (à Barcelone). On va voir ce que ça donne. J’aurai mes chances, il aura ses chances. Que le meilleur gagne », a déclaré Arthur Fils en conférence de presse après sa défaite contre Ben Shelton lors du premier match de poule.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 18:42