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Arthur Fils démarre mal son Masters de Turin

Par
Thomas S
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Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Rafael Jodar et Ben Shelton pour sa toute première parti­ci­pa­tion au Masters, Arthur Fils était opposé au dernier cité, ce dimanche soir, pour son entrée en lice à Turin. 

Et malgré une belle réac­tion dans le deuxième set après un premier tota­le­ment manqué, le Français s’est incliné en trois manches, après 2h55 de jeu : 6–2, 3–6, 6–3.

Une mauvaise opéra­tion pour le protégé de Goran Ivanisevic quand on sait à quel point le premier match est impor­tant sur ce tournoi des maîtres. Seule petite satis­fac­tion de la soirée, ce set remporté qui pour­rait peser lourd dans la balance lors­qu’il faudra faire les comptes d’apo­thi­caire à la fin de la phase de groupe. 

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 22:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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