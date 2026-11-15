Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Rafael Jodar et Ben Shelton pour sa toute première participation au Masters, Arthur Fils était opposé au dernier cité, ce dimanche soir, pour son entrée en lice à Turin.
Et malgré une belle réaction dans le deuxième set après un premier totalement manqué, le Français s’est incliné en trois manches, après 2h55 de jeu : 6–2, 3–6, 6–3.
Une mauvaise opération pour le protégé de Goran Ivanisevic quand on sait à quel point le premier match est important sur ce tournoi des maîtres. Seule petite satisfaction de la soirée, ce set remporté qui pourrait peser lourd dans la balance lorsqu’il faudra faire les comptes d’apothicaire à la fin de la phase de groupe.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.