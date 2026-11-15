Placé dans le même groupe qu’Alexander Zverev, Rafael Jodar et Ben Shelton pour sa toute première parti­ci­pa­tion au Masters, Arthur Fils était opposé au dernier cité, ce dimanche soir, pour son entrée en lice à Turin.

Et malgré une belle réac­tion dans le deuxième set après un premier tota­le­ment manqué, le Français s’est incliné en trois manches, après 2h55 de jeu : 6–2, 3–6, 6–3.

Une mauvaise opéra­tion pour le protégé de Goran Ivanisevic quand on sait à quel point le premier match est impor­tant sur ce tournoi des maîtres. Seule petite satis­fac­tion de la soirée, ce set remporté qui pour­rait peser lourd dans la balance lors­qu’il faudra faire les comptes d’apo­thi­caire à la fin de la phase de groupe.