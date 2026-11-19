Après la victoire de Ben Shelton contre Rafael Jodar, Arthur Fils n’avait plus le choix.

Il devait s’imposer en deux sets contre Alexander Zverev pour se quali­fier en demi‐finales du Masters. Après avoir déjà concédé la première manche contre le numéro 1 mondial, le Français est donc offi­ciel­le­ment éliminé, avant même que son dernier match de poules ne se termine.

Arthur Fils était pour rappel le premier Français à jouer les ATP Finals depuis Gaël Monfils en 2016.

Shelton to the semis 📈



Zverev takes the first set vs Fils, confir­ming Shelton’s spot in the final four along­side the World No.1 🔒#NittoATPFinals pic.twitter.com/P7WHfMJBC1 — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

Alexander Zverev et Ben Shelton sont ainsi les deux quali­fiés de ce groupe. L’Allemand affron­tera Daniil Medvedev ou Frances Tiafoe tandis que l’Américain retrou­vera Carlos Alcaraz pour une revanche de la finale de Paris, remportée par l’Espagnol.