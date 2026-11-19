Après la victoire de Ben Shelton contre Rafael Jodar, Arthur Fils n’avait plus le choix.
Il devait s’imposer en deux sets contre Alexander Zverev pour se qualifier en demi‐finales du Masters. Après avoir déjà concédé la première manche contre le numéro 1 mondial, le Français est donc officiellement éliminé, avant même que son dernier match de poules ne se termine.
Arthur Fils était pour rappel le premier Français à jouer les ATP Finals depuis Gaël Monfils en 2016.
Alexander Zverev et Ben Shelton sont ainsi les deux qualifiés de ce groupe. L’Allemand affrontera Daniil Medvedev ou Frances Tiafoe tandis que l’Américain retrouvera Carlos Alcaraz pour une revanche de la finale de Paris, remportée par l’Espagnol.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.