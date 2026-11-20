La saison d’Arthur Fils a pris fin après sa défaite contre Alexander Zverev, synonyme d’élimination en phase de groupes du Masters.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 français, 7e mondial, n’a pas encore voulu évoquer ses axes de progression pour la saison prochaine.
Avez‐vous déjà en tête les axes de progression pour l’intersaison et l’année prochaine ? J’en ai. Mais je n’ai pas envie que ça sorte en gros titre (rires) ! Il faut que j’en parle encore avec mon équipe. Je n’ai pas encore fait de plan. Là, on a juste célébré la saison. C’est assez paradoxal parce qu’on perd, mais au final, on est quand même assez contents de la saison. On a juste parlé de la saison.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.