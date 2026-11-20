La saison d’Arthur Fils a pris fin après sa défaite contre Alexander Zverev, syno­nyme d’élimination en phase de groupes du Masters.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le numéro 1 fran­çais, 7e mondial, n’a pas encore voulu évoquer ses axes de progres­sion pour la saison prochaine.

Avez‐vous déjà en tête les axes de progres­sion pour l’in­ter­saison et l’année prochaine ?

J’en ai. Mais je n’ai pas envie que ça sorte en gros titre (rires) ! Il faut que j’en parle encore avec mon équipe. Je n’ai pas encore fait de plan. Là, on a juste célébré la saison. C’est assez para­doxal parce qu’on perd, mais au final, on est quand même assez contents de la saison. On a juste parlé de la saison.