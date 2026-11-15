Arthur Fils dispu­tera ce soir, en prime time, son premier match aux Nitto ATP Finals face au canon­nier améri­cain Ben Shelton, récent fina­liste à Paris.

En marge du début de la compé­ti­tion, bon nombre d’observateurs donnent leur avis sur l’épreuve. C’est notam­ment le cas de Paolo Bertolucci, légende du tennis italien, qui s’est exprimé auprès de nos confrères de la Gazzetta dello Sport, esti­mant que les qualités d’Arthur Fils étaient davan­tage physiques que tech­niques et que le Français ne possé­dait pas « un bras exceptionnel ».

Bertolucci sulla @Gazzetta_it : “È vero che quest’anno a Torino manca Sinner, ma le Finals sono molto altro. Accanto al favo­rito Alcaraz e al numero uno del mondo Zverev, potremo veri­fi­care i progressi dell’americano Shelton, che proprio da qui comin­cerà a essere seguito dal nuovo… pic.twitter.com/bQIWr61Ata — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 14, 2026

« Le Français est l’un des nouveaux noms du tennis, capable de belles choses du point de vue physique. Il n’est pas doté d’un bras excep­tionnel, mais il a une bonne explo­si­vité », a déclaré l’Italien.

Pour rappel, d’après les statis­tiques de l’ATP, le Français figure parmi les joueurs du circuit affi­chant les vitesses moyennes de balle les plus élevées en coup droit.

ATP Tour Forehand Topspin Speed ⚡ x Spin 🌀



📊 119 Players with 10 MD matches (min) across ATP 250’s, 500’s, 1000’s & Tour Finals.



Forehand Top Spin Groundstrokes, no returns, no volleys 👀#TennisInsights | @atptour pic.twitter.com/3vrSirzivy — Tennis Insights (@tennis_insights) December 30, 2025

Alors, Paolo, qu’en dis‐tu ?