Arthur Fils disputera ce soir, en prime time, son premier match aux Nitto ATP Finals face au canonnier américain Ben Shelton, récent finaliste à Paris.
En marge du début de la compétition, bon nombre d’observateurs donnent leur avis sur l’épreuve. C’est notamment le cas de Paolo Bertolucci, légende du tennis italien, qui s’est exprimé auprès de nos confrères de la Gazzetta dello Sport, estimant que les qualités d’Arthur Fils étaient davantage physiques que techniques et que le Français ne possédait pas « un bras exceptionnel ».
« Le Français est l’un des nouveaux noms du tennis, capable de belles choses du point de vue physique. Il n’est pas doté d’un bras exceptionnel, mais il a une bonne explosivité », a déclaré l’Italien.
Pour rappel, d’après les statistiques de l’ATP, le Français figure parmi les joueurs du circuit affichant les vitesses moyennes de balle les plus élevées en coup droit.
Alors, Paolo, qu’en dis‐tu ?
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 10:50