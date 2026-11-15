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Arthur Fils manque de puis­sance selon une légende Italienne qui déraille complè­te­ment : « Il n’est pas doté d’un bras exceptionnel »

Par
Antoine Trupiano
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Arthur Fils dispu­tera ce soir, en prime time, son premier match aux Nitto ATP Finals face au canon­nier améri­cain Ben Shelton, récent fina­liste à Paris.

En marge du début de la compé­ti­tion, bon nombre d’observateurs donnent leur avis sur l’épreuve. C’est notam­ment le cas de Paolo Bertolucci, légende du tennis italien, qui s’est exprimé auprès de nos confrères de la Gazzetta dello Sport, esti­mant que les qualités d’Arthur Fils étaient davan­tage physiques que tech­niques et que le Français ne possé­dait pas « un bras exceptionnel ».

« Le Français est l’un des nouveaux noms du tennis, capable de belles choses du point de vue physique. Il n’est pas doté d’un bras excep­tionnel, mais il a une bonne explo­si­vité », a déclaré l’Italien.

Pour rappel, d’après les statis­tiques de l’ATP, le Français figure parmi les joueurs du circuit affi­chant les vitesses moyennes de balle les plus élevées en coup droit.

Alors, Paolo, qu’en dis‐tu ?

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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