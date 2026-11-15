S’il n’a certes pas réalisé une bonne saison dans les tournois du Grand Chelem, la faute principalement aux blessures (forfait à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros) et à deux tirages au sort compliqués (défaite au 2e tour de Wimbledon contre Berrettini et au 1er tour de l’US Open face à Tsitsipas), Arthur Fils s’est en revanche montré impeccable sur les autres tournois avec notamment un sacre sur le Masters 1000 de Cincinnati, le premier pour un joueur français dans cette catégorie de tournoi depuis 2014.
Qualifié pour la première fois de sa carrière sur le Masters de Turin, le protégé de Goran Ivanisevic est bien conscient d’avoir pleinement mérité cette place, ce qui lui permet d’aborder ce tournoi prestigieux avec confiance et sans aucun complexe. C’est notamment ce qu’ii a déclaré lors de la conférence de presse d’avant tournoi.
« Ça a toujours été un rêve d’enfant et maintenant que j’y suis, j’essaie de profiter pleinement. Je m’attends à des bonnes bastons dans mon groupe (avec Alexander Zverev, Rafael Jodar et Ben Shelton). J’ai la bonne énergie. Je suis 7e mondial et je sais que je suis à ma place », a déclaré celui qui fera ses grands débuts sur le tournoi des maîtres ce dimanche soir face à Ben Shelton (à partir de 20h30).
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 15:35