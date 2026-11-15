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Arthur Fils pas vrai­ment impres­sionné avant ses débuts sur le Masters de Turin : « Je suis 7e mondial et je sais que je suis à ma place »

Par
Thomas S
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S’il n’a certes pas réalisé une bonne saison dans les tour­nois du Grand Chelem, la faute prin­ci­pa­le­ment aux bles­sures (forfait à l’Open d’Australie et à Roland‐Garros) et à deux tirages au sort compli­qués (défaite au 2e tour de Wimbledon contre Berrettini et au 1er tour de l’US Open face à Tsitsipas), Arthur Fils s’est en revanche montré impec­cable sur les autres tour­nois avec notam­ment un sacre sur le Masters 1000 de Cincinnati, le premier pour un joueur fran­çais dans cette caté­gorie de tournoi depuis 2014.

Qualifié pour la première fois de sa carrière sur le Masters de Turin, le protégé de Goran Ivanisevic est bien conscient d’avoir plei­ne­ment mérité cette place, ce qui lui permet d’aborder ce tournoi pres­ti­gieux avec confiance et sans aucun complexe. C’est notam­ment ce qu’ii a déclaré lors de la confé­rence de presse d’avant tournoi. 

« Ça a toujours été un rêve d’en­fant et main­te­nant que j’y suis, j’es­saie de profiter plei­ne­ment. Je m’at­tends à des bonnes bastons dans mon groupe (avec Alexander Zverev, Rafael Jodar et Ben Shelton). J’ai la bonne énergie. Je suis 7e mondial et je sais que je suis à ma place », a déclaré celui qui fera ses grands débuts sur le tournoi des maîtres ce dimanche soir face à Ben Shelton (à partir de 20h30). 

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 15:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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