De passage en confé­rence de presse après avoir ouvert son comp­teur points sur le Masters de Turin en battant Rafael Jodar en trois sets, Arthur Fils a été inter­rogé sur sa program­ma­tion en 2027 étant donné son nombre élevé de bles­sures. Et le Français a annoncé qu’il comp­tait moins jouer en sélec­tion­nant unique­ment les tour­nois impor­tants. Extrait.

Q. Je me deman­dais simple­ment, compte tenu des bles­sures que vous avez subies en 2027, si vous aviez déjà décidé de votre programme ? Allez‐vous peut‐être disputer moins de tour­nois, ou souhaitez‐vous en jouer davan­tage pour rattraper ce que vous avez manqué ?

ARTHUR FILS : L’objectif, je pense, quand on est sur le circuit, c’est de jouer le moins de tour­nois possible et d’aller le plus loin possible dans chacun d’eux. Si, comme Jannik, j’at­teins toujours la finale, ce serait génial. Après, je n’ai pas trop à me soucier du calen­drier. Je me dis juste : « OK, j’es­saie de jouer le plus gros tournoi, le Masters 1000, peut‐être deux ou trois Masters 500, et puis j’es­saie de bien jouer dans le Grand Chelem et de terminer. » Voilà l’ob­jectif. C’est l’ob­jectif prin­cipal. Ensuite, quand on commence à perdre un peu de terrain dès le début, il faut gérer. Bien sûr, on n’en a pas parlé avec l’équipe, mais l’ob­jectif est de jouer le moins possible et d’aller le plus loin possible, pour préserver mon corps. C’est impor­tant d’en prendre soin.