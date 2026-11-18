De passage en conférence de presse après avoir ouvert son compteur points sur le Masters de Turin en battant Rafael Jodar en trois sets, Arthur Fils a été interrogé sur sa programmation en 2027 étant donné son nombre élevé de blessures. Et le Français a annoncé qu’il comptait moins jouer en sélectionnant uniquement les tournois importants. Extrait.
Q. Je me demandais simplement, compte tenu des blessures que vous avez subies en 2027, si vous aviez déjà décidé de votre programme ? Allez‐vous peut‐être disputer moins de tournois, ou souhaitez‐vous en jouer davantage pour rattraper ce que vous avez manqué ?
ARTHUR FILS : L’objectif, je pense, quand on est sur le circuit, c’est de jouer le moins de tournois possible et d’aller le plus loin possible dans chacun d’eux. Si, comme Jannik, j’atteins toujours la finale, ce serait génial. Après, je n’ai pas trop à me soucier du calendrier. Je me dis juste : « OK, j’essaie de jouer le plus gros tournoi, le Masters 1000, peut‐être deux ou trois Masters 500, et puis j’essaie de bien jouer dans le Grand Chelem et de terminer. » Voilà l’objectif. C’est l’objectif principal. Ensuite, quand on commence à perdre un peu de terrain dès le début, il faut gérer. Bien sûr, on n’en a pas parlé avec l’équipe, mais l’objectif est de jouer le moins possible et d’aller le plus loin possible, pour préserver mon corps. C’est important d’en prendre soin.
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 16:39