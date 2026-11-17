Battu lors de son entrée en lice sur le Masters de Turin par un excellent Ben Shelton, Arthur Fils a remis les pendules à l’heure, ce mardi, à l’occasion de son deuxième match de groupe face à Rafael Jodar.
Pourtant derrière au score après la perte du premier set, le Français, bien aidé par une grosse baisse physique de l’Espagnol, a fait preuve de plus de calme et de maîtrise tactique pour finalement s’imposer après 1h50 de jeu : 4–6, 6–2, 6–2.
À noter que c’est la première victoire d’un joueur tricolore sur le tournoi des maîtres depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2011.
Pour espérer accéder aux demi‐finales, Arthur aura la lourde tâche d’affronter le numéro 1 mondial, Alexander Zverev, opposé ce mardi soir à Ben Shelton.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 16:11