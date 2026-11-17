Battu lors de son entrée en lice sur le Masters de Turin par un excellent Ben Shelton, Arthur Fils a remis les pendules à l’heure, ce mardi, à l’oc­ca­sion de son deuxième match de groupe face à Rafael Jodar.

Pourtant derrière au score après la perte du premier set, le Français, bien aidé par une grosse baisse physique de l’Espagnol, a fait preuve de plus de calme et de maîtrise tactique pour fina­le­ment s’im­poser après 1h50 de jeu : 4–6, 6–2, 6–2.

À noter que c’est la première victoire d’un joueur trico­lore sur le tournoi des maîtres depuis Jo‐Wilfried Tsonga en 2011.

✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match



✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011



✅ First‐ever win at this event



Match point as Fils over­comes Jodar in Turin ! pic.twitter.com/9mmPCG9rEh — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026

Pour espérer accéder aux demi‐finales, Arthur aura la lourde tâche d’af­fronter le numéro 1 mondial, Alexander Zverev, opposé ce mardi soir à Ben Shelton.