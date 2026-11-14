Qualifié pour les ATP Finals de Turin, Arthur Fils connaît une fin de saison moins flat­teuse comp­ta­ble­ment que ses huit premiers mois de 2026 excep­tion­nels. Sans match réfé­rence contre les cadors du circuit sur la tournée en indoor, le Francilien ne semble pas inquiet avant d’aborder le tournoi des maîtres.

Au micro de L’Équipe, le numéro un fran­çais préfère retenir du positif dans le contenu de ses défaites.

« J’ai la bonne énergie. C’est sûr que la saison se fait de plus en plus longue, ce n’est jamais facile de finir une saison. On a changé de surface, j’étais toute l’année en exté­rieur, là, main­te­nant, je suis rentré en indoor… Je pense que j’ai très bien joué à Tokyo, après, Shanghai, ce sont des choses qui arrivent, c’était un peu compliqué (défaite contre Botic Van de Zandschulp). Puis je suis tombé sur un très bon (Jan‐Lennard) Struff à Bruxelles, en demi, ce n’était pas une mauvaise semaine. À Bâle aussi j’ai très bien joué, mais, malheu­reu­se­ment, j’ai dû m’ar­rêter un peu plus tôt (abandon contre Taylor Fritz). Et à Paris, une fois que je savais que j’étais qualifié, j’es­sayais juste de prendre un peu plus de plaisir, de faire des bons matches, et je suis tombé sur un très bon Taylor (Fritz). Ce ne sont pas des défaites alar­mantes, ce sont des défaites contre des très, très bons joueurs, surtout de dur indoor, donc, ce n’est pas grave. Maintenant, j’ar­rive ici, je sais que je suis 7e dans le monde, je sais que je suis à ma place, et il faut essayer de monter ».