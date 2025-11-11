Battu une quatrième fois d’af­filée en seule­ment quatre mois par Jannik Sinner, ce lundi soir sur le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime n’était pas forcé­ment abattu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Après avoir reconnu la supé­rio­rité de l’Italien et expliqué que ce dernier possé­dait proba­ble­ment la meilleure combi­naison service‐retour de tous ses adver­saires, le Canadien a répondu à une ques­tion concer­nant la peur. Extraits.

Q. Je pense que vous êtes l’un des rares joueurs à ne pas avoir peur d’af­fronter Jannik. J’ai l’im­pres­sion que ces derniers mois, beau­coup de joueurs semblent déjà savoir que Jannik va les écraser. Je n’ai pas eu cette impres­sion en vous regar­dant jouer, surtout dans le premier set. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu peur sur le court ou avant d’en­trer sur le court, si cela vous est déjà arrivé ?

Félix Auger Aliassime : « Oui, pour répondre à votre dernière phrase, cela ne m’est jamais arrivé, car nous ne partons pas en guerre, vous comprenez ? Il faut rela­ti­viser les choses. Je me dis que c’est une bataille, une bataille de tennis. Je suis très concentré, très motivé. Je n’ai jamais eu peur d’un match de tennis. Je suis plutôt concentré sur le fait que, quand on joue à ce niveau, tout doit être très disci­pliné et très précis dès les premiers instants. J’ai joué contre lui plusieurs fois cette année, donc je savais à quoi m’at­tendre. Oui, c’est plutôt que quand on joue à ce niveau, il faut être extrê­me­ment bon. C’est tout. »