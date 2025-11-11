Battu une quatrième fois d’affilée en seulement quatre mois par Jannik Sinner, ce lundi soir sur le Masters de Turin, Félix Auger‐Aliassime n’était pas forcément abattu lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Après avoir reconnu la supériorité de l’Italien et expliqué que ce dernier possédait probablement la meilleure combinaison service‐retour de tous ses adversaires, le Canadien a répondu à une question concernant la peur. Extraits.
Q. Je pense que vous êtes l’un des rares joueurs à ne pas avoir peur d’affronter Jannik. J’ai l’impression que ces derniers mois, beaucoup de joueurs semblent déjà savoir que Jannik va les écraser. Je n’ai pas eu cette impression en vous regardant jouer, surtout dans le premier set. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu peur sur le court ou avant d’entrer sur le court, si cela vous est déjà arrivé ?
Félix Auger Aliassime : « Oui, pour répondre à votre dernière phrase, cela ne m’est jamais arrivé, car nous ne partons pas en guerre, vous comprenez ? Il faut relativiser les choses. Je me dis que c’est une bataille, une bataille de tennis. Je suis très concentré, très motivé. Je n’ai jamais eu peur d’un match de tennis. Je suis plutôt concentré sur le fait que, quand on joue à ce niveau, tout doit être très discipliné et très précis dès les premiers instants. J’ai joué contre lui plusieurs fois cette année, donc je savais à quoi m’attendre. Oui, c’est plutôt que quand on joue à ce niveau, il faut être extrêmement bon. C’est tout. »
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 16:37