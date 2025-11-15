En conférence de presse avant sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz au Masters de Turin, Felix Auger‐Aliassime a exprimé sa volonté de rivaliser avec l’Espagnol et Jannik Sinner.
« Ce n’est jamais agréable de perdre contre qui que ce soit. On se prépare toujours, pour n’importe quel match, à gagner. Je ne me prépare pas à perdre. Il faut aussi relativiser et se dire que peu de joueurs battent Alcaraz et Sinner. Mais pour moi, l’important est de passer du temps sur le court avec eux, de voir ce qui fonctionne, et ensuite, avec un peu de chance, de me rapprocher de plus en plus. Un jour, il faudra commencer à les battre plus d’une fois si on veut être considéré comme un ‘rival’. Si on ne gagne qu’une fois tous les trente‐six du mois, on n’est pas vraiment leur rival. »
A noter que le Canadien est mené 3–4 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz en ayant perdu leurs quatre derniers duels. Face à Sinner, il est mené 2–4 en ayant également perdu leurs quatre dernières confrontations.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 13:57