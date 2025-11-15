En confé­rence de presse avant sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz au Masters de Turin, Felix Auger‐Aliassime a exprimé sa volonté de riva­liser avec l’Espagnol et Jannik Sinner.

« Ce n’est jamais agréable de perdre contre qui que ce soit. On se prépare toujours, pour n’im­porte quel match, à gagner. Je ne me prépare pas à perdre. Il faut aussi rela­ti­viser et se dire que peu de joueurs battent Alcaraz et Sinner. Mais pour moi, l’im­por­tant est de passer du temps sur le court avec eux, de voir ce qui fonc­tionne, et ensuite, avec un peu de chance, de me rappro­cher de plus en plus. Un jour, il faudra commencer à les battre plus d’une fois si on veut être consi­déré comme un ‘rival’. Si on ne gagne qu’une fois tous les trente‐six du mois, on n’est pas vrai­ment leur rival. »

A noter que le Canadien est mené 3–4 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz en ayant perdu leurs quatre derniers duels. Face à Sinner, il est mené 2–4 en ayant égale­ment perdu leurs quatre dernières confrontations.