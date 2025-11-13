En conférence de presse après sa victoire contre Ben Shelton (4−6, 7–6, 7–5), Felix Auger‐Aliassime a évoqué sa célébration rageuse en fin de match.
« C’est étrange. Je ne suis pas arrivé avec l’intention de réagir comme je l’ai fait à la fin. Je pense que c’était plutôt lié au déroulement du match. Évidemment, si j’avais gagné en deux sets, ma réaction aurait probablement été différente. Mais c’était très sincère. Je pense que le dernier jeu pour remporter le match en breakant sur la dernière chance avant le tie‐break est le moment où la pression est la plus forte, car vous savez que vous n’êtes qu’à quelques points du tie‐break et que vous allez devoir faire face à une pression énorme. »
FAA holds his nerve 😮💨@felixtennis fights back to secure the win, 4–6 7–6 7–5 over Shelton !#NittoATPFinals pic.twitter.com/Q12YkSPcbS— Tennis TV (@TennisTV) November 12, 2025
Le Canadien va désormais jouer sa qualification pour le dernier carré du Masters face à Alexander Zverev vendredi.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 11:20