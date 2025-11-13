AccueilATPATP - FinalsAuger-Aliassime, après sa victoire contre Shelton : "Si j'avais gagné en deux...
ATP - Finals

Auger‐Aliassime, après sa victoire contre Shelton : « Si j’avais gagné en deux sets, ma réac­tion aurait proba­ble­ment été différente »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après sa victoire contre Ben Shelton (4−6, 7–6, 7–5), Felix Auger‐Aliassime a évoqué sa célé­bra­tion rageuse en fin de match. 

« C’est étrange. Je ne suis pas arrivé avec l’in­ten­tion de réagir comme je l’ai fait à la fin. Je pense que c’était plutôt lié au dérou­le­ment du match. Évidemment, si j’avais gagné en deux sets, ma réac­tion aurait proba­ble­ment été diffé­rente. Mais c’était très sincère. Je pense que le dernier jeu pour remporter le match en brea­kant sur la dernière chance avant le tie‐break est le moment où la pres­sion est la plus forte, car vous savez que vous n’êtes qu’à quelques points du tie‐break et que vous allez devoir faire face à une pres­sion énorme. »

Le Canadien va désor­mais jouer sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters face à Alexander Zverev vendredi. 

Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 11:20

