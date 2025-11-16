Parmi tous les joueurs du circuit, le Canadien a un forme de résilience qui l’honore.
Une fois de plus, en conférence de presse, il a fait preuve d’une grande lucidité sans se plaindre une seule seconde.
Concernant la suprématie sans partage de Sinner et Alcaraz, Félix a décidé de ne pas renoncer ou de baisser les bras.
« Tout le monde est bon. Je ne peux pas me concentrer uniquement sur ces deux‐là. Il y a tous ceux qui sont devant moi, ceux qui sont derrière moi, les jeunes qui arrivent. La compétition est rude chaque année. Mais évidemment, quand je joue contre ces gars‐là (NDLR : Sinner ou Alcaraz) en ce moment, il faut bien reconnaître qu’ils sont d’un niveau supérieur à tous les autres. Oui, je vais devoir me retrousser les manches. Je n’ai jamais eu peur du travail, alors tout va bien »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 08:45