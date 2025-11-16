Parmi tous les joueurs du circuit, le Canadien a un forme de rési­lience qui l’honore.

Une fois de plus, en confé­rence de presse, il a fait preuve d’une grande luci­dité sans se plaindre une seule seconde.

Concernant la supré­matie sans partage de Sinner et Alcaraz, Félix a décidé de ne pas renoncer ou de baisser les bras.

« Tout le monde est bon. Je ne peux pas me concen­trer unique­ment sur ces deux‐là. Il y a tous ceux qui sont devant moi, ceux qui sont derrière moi, les jeunes qui arrivent. La compé­ti­tion est rude chaque année. Mais évidem­ment, quand je joue contre ces gars‐là (NDLR : Sinner ou Alcaraz) en ce moment, il faut bien recon­naître qu’ils sont d’un niveau supé­rieur à tous les autres. Oui, je vais devoir me retrousser les manches. Je n’ai jamais eu peur du travail, alors tout va bien »