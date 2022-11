Auteur d’une fin de saison en boulet de canon avec trois trophées remportés de suite et une demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris, Félix Auger‐Aliassime compte bien arriver à Turin avec l’in­ten­tion de remporter ce pres­ti­gieux tournoi des maîtres. Et cela malgré la forte concurrence.

Une vraie évolu­tion dans son discours, ce qui montre la prise de conscience du Canadien au sujet de son poten­tiel et de son réel niveau de jeu actuel. « Tous les joueurs qui y parti­cipent, je les ai déjà affrontés, j’en ai battu. Donc pour moi, il n’y a aucune raison que je ne me présente pas à ce tournoi dans le but de le gagner. C’est l’un des tour­nois les plus diffi­ciles à remporter parce qu’il n’y a que les meilleurs au monde qui y parti­cipent. Mais il n’y a aucune raison, selon moi, de ne pas aspirer à la victoire. »