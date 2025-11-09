Félix Auger‐Aliassime aura tremblé jusqu’au bout pour conserver sa place sur le Masters de Turin.
Officiellement qualifié suite à la défaite de Lorenzo Musetti contre Novak Djokovic en finale du tournoi d’Athènes, le Canadien a confié en conférence de presse d’avant tournoi que le stress avait été présent tout au long de la semaine.
« Je suis rentré chez moi le lendemain de la finale à Paris, j’avais besoin de récupérer un peu. J’avais quitté Bâle la semaine précédente pour me préparer. Je pense avoir bien géré la situation. C’étaient des matchs difficiles, mais mon corps a bien tenu. Après Paris, il me fallait récupérer, alors je l’ai fait quelques jours chez moi. Puis je suis revenu ici mercredi soir, en espérant que les choses se dérouleraient comme je le souhaitais. Je n’ai regardé aucun match de tennis cette semaine : je savais que ce serait trop stressant », a déclaré Auger‐Aliassime ; qui affrontera Jannik Sinner pour son entrée en lice dans le Piémont.
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 17:47