Auger‐Aliassime, qualifié pour le Masters de Turin : « Je n’ai regardé aucun match cette semaine, je savais que ce serait trop stressant »

Félix Auger‐Aliassime aura tremblé jusqu’au bout pour conserver sa place sur le Masters de Turin. 

Officiellement qualifié suite à la défaite de Lorenzo Musetti contre Novak Djokovic en finale du tournoi d’Athènes, le Canadien a confié en confé­rence de presse d’avant tournoi que le stress avait été présent tout au long de la semaine.

« Je suis rentré chez moi le lende­main de la finale à Paris, j’avais besoin de récu­pérer un peu. J’avais quitté Bâle la semaine précé­dente pour me préparer. Je pense avoir bien géré la situa­tion. C’étaient des matchs diffi­ciles, mais mon corps a bien tenu. Après Paris, il me fallait récu­pérer, alors je l’ai fait quelques jours chez moi. Puis je suis revenu ici mercredi soir, en espé­rant que les choses se dérou­le­raient comme je le souhai­tais. Je n’ai regardé aucun match de tennis cette semaine : je savais que ce serait trop stres­sant », a déclaré Auger‐Aliassime ; qui affron­tera Jannik Sinner pour son entrée en lice dans le Piémont. 

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 17:47

