On nous avait logiquement présenté ce duel comme un moment fort du tournoi, or ce fut tout le contraire.
Fautes grossières, peu de rallyes, peu de vrai combat et deux joueurs qui semblent tétanisés par l’enjeu : une place en demi‐finale.
Du coup, on a assisté à un spectacle un peu « indigne » d’un Masters tant la qualité technique et physique n’était pas au rendez‐vous.
Si Felix remportait le premier set, il le devait à un jeu de service vraiment mal négocié par Sascha avec notamment une volée « pénalty » ratée on se ne sait toujours pas comment à 4–5.
Dans la seconde manche, le match restait sur le même tempo se résumant trop souvent à un duel de première balle. L’on avait donc le droit à un tie‐break.
Tie‐break où Félix ne parvenait plus à traverser la balle en revers alors qu’en face l’Allemand semblait plus déterminé. Enfin, ce n’était qu’une impression visuelle car le Canadien parvenait à prendre le dessus. (7−4).
Au final, Félix domine donc Sascha en deux manches 6–4, 7–6.
S’il veut inquiéter Alcaraz il faudra forcément proposer autre chose car autrement cela risque de tourner à la démonstration pour l’Espagnol.
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 22:54