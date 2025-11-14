AccueilATPATP - FinalsAuger-Aliassime rejoint Alcaraz dans le dernier carré au bout d'un duel plus...
ATP - Finals

Auger‐Aliassime rejoint Alcaraz dans le dernier carré au bout d’un duel plus que sopo­ri­fique face à Zverev

On nous avait logi­que­ment présenté ce duel comme un moment fort du tournoi, or ce fut tout le contraire. 

Fautes gros­sières, peu de rallyes, peu de vrai combat et deux joueurs qui semblent téta­nisés par l’enjeu : une place en demi‐finale.

Du coup, on a assisté à un spec­tacle un peu « indigne » d’un Masters tant la qualité tech­nique et physique n’était pas au rendez‐vous. 

Si Felix rempor­tait le premier set, il le devait à un jeu de service vrai­ment mal négocié par Sascha avec notam­ment une volée « pénalty » ratée on se ne sait toujours pas comment à 4–5.

Dans la seconde manche, le match restait sur le même tempo se résu­mant trop souvent à un duel de première balle. L’on avait donc le droit à un tie‐break. 

Tie‐break où Félix ne parve­nait plus à traverser la balle en revers alors qu’en face l’Allemand semblait plus déter­miné. Enfin, ce n’était qu’une impres­sion visuelle car le Canadien parve­nait à prendre le dessus. (7−4).

Au final, Félix domine donc Sascha en deux manches 6–4, 7–6.

S’il veut inquiéter Alcaraz il faudra forcé­ment proposer autre chose car autre­ment cela risque de tourner à la démons­tra­tion pour l’Espagnol.

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 22:54

