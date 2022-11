Revanchard après sa défaite en cinq manches presque cruelle en huitièmes de finale de Roland‐Garros en mai dernier face à Rafael Nadal, Félix Auger‐Aliassime a donc battu pour la première fois de sa carrière l’Espagnol, ce mardi lors du deuxième match de poule sur le Masters de Turin.

En confé­rence de presse après ce succès qui lui permet en plus de se relancer dans la course à la quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales, le Canadien a déclaré avoir rapi­de­ment senti qu’il pouvait l’emporter.

« Je préfère le jouer ici plutôt qu’à Rome ou Roland‐Garros. Je savais que jouais bien, mais la défaite de l’autre jour (face à Ruud lors de son entrée en lice, ndlr) était malheu­reuse. C’était très serré et je sentais que j’avais des chances de gagner. Quand vous allez jouer contre quel­qu’un comme Nadal, vous ne savez jamais. Soit parce qu’il peut jouer de manière incroyable, soit parce que ce n’est pas ma journée. Quand le match a commencé, j’ai tout de suite vu que j’avais une chance de gagner. Je faisais les bonnes choses et je me sentais à l’aise sur certains coups. J’ai toujours cru que je pouvais gagner et le fait que je jouais mieux et qu’il n’avait pas joué beau­coup de matchs m’a égale­ment aidé. »