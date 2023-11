Battu par Novak Djokovic lors de son entrée en lice sur ce Masters, Holger Rune a profité de l’abandon de Stefanos Tsitsipas après seule­ment trois jeux pour remporter sa première victoire à Turin ce mardi.

Un succès parti­cu­liè­re­ment rentable pour le Danois qui a donc encaissé près de 400 000 dollars et 200 points ATP en seule­ment 17 minutes. Difficile de faire mieux…

Une belle journée de boulot pour Holger Rune :

➡️17 minutes sur le court. 3 jeux joués.

➡️390 000$ gagnés.

➡️200 points ATP gagnés.

➡️13 points gagnés sur 23.

➡️30 000$ le point gagné.

➡️22 941$ gagnés à la minute. pic.twitter.com/EOVG3BSW11 — Tennis Legend (@TennisLegende) November 14, 2023

En plus de l’as­pect écono­mique et comp­table, Holger arri­vera frais sur le court ce jeudi pour affronter Jannik Sinner et tenter de se quali­fier pour les demi‐finales dès sa première parti­ci­pa­tion à ce tournoi des maîtres.