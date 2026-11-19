Officiellement éliminé du Masters de Turin après une défaite assez cinglante contre Frances Tiafoe ce mercredi soir (7−6, 6–0), Flavio Cobolli semblait tiraillé entre la frus­tra­tion et la décep­tion lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. Et on peut le comprendre après avoir manqué une balle de première manche avant de tota­le­ment sombrer.

« Je me sentais très bien dans le premier set. Je n’ai pas su saisir ma chance, et je pense que j’en avais plus que lui. Je pense que je méri­tais de remporter le premier set. Ensuite, je ne sais pas ce qui s’est passé. Il s’est certai­ne­ment passé quelque chose, mais c’est la première fois que je ressens cela. Je pense que je ne suis pas encore à 100 % après ma bles­sure, car j’ai très bien joué pendant la première heure, puis au bout d’une heure, je me suis senti fatigué. J’ai essayé de me déplacer, mais je ne me dépla­çais pas bien. Et c’est arrivé aussi lors du premier match, donc main­te­nant je suis triste, car ce n’est pas comme ça que je voulais terminer le Masters, mais le tennis, c’est comme ça et il faut l’accepter. »