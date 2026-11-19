Officiellement éliminé du Masters de Turin après une défaite assez cinglante contre Frances Tiafoe ce mercredi soir (7−6, 6–0), Flavio Cobolli semblait tiraillé entre la frustration et la déception lors de son passage en conférence de presse d’après match. Et on peut le comprendre après avoir manqué une balle de première manche avant de totalement sombrer.
« Je me sentais très bien dans le premier set. Je n’ai pas su saisir ma chance, et je pense que j’en avais plus que lui. Je pense que je méritais de remporter le premier set. Ensuite, je ne sais pas ce qui s’est passé. Il s’est certainement passé quelque chose, mais c’est la première fois que je ressens cela. Je pense que je ne suis pas encore à 100 % après ma blessure, car j’ai très bien joué pendant la première heure, puis au bout d’une heure, je me suis senti fatigué. J’ai essayé de me déplacer, mais je ne me déplaçais pas bien. Et c’est arrivé aussi lors du premier match, donc maintenant je suis triste, car ce n’est pas comme ça que je voulais terminer le Masters, mais le tennis, c’est comme ça et il faut l’accepter. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 09:09