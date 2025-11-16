En confé­rence de presse après sa défaite affreuse face à Auger‐Aliassime, un jour­na­liste alle­mand a provoqué Sascha en évoquant une éven­tuelle aide de Boris Becker.

Zverev n’a pas vrai­ment apprécié la ques­tion en étant très clair : « Ce que pense Boris ne m’in­té­resse plus »

Evidemment, Boum Boum a très vite répondu à Sascha. Il a préféré calmer les esprits en expli­quant qu’il ne faisait que son travail en analy­sant avec honnê­teté les perfor­mances du meilleur joueur allemand.

« S’il avait gagné, je l’aurais encensé et j’aurais dit qu’il avait une chance de remporter le tournoi. Mais il n’a pas gagné. Je dois faire mon travail, rester crédible et dire la vérité. Sascha était très ému et la ques­tion du jour­na­liste était provo­ca­trice. Il a omis tout ce qui s’est passé avant et après. Je suis un athlète, cela ne me dérange pas. J’ai déjà aidé Sascha, je veux l’aider à nouveau. »