En conférence de presse après sa défaite affreuse face à Auger‐Aliassime, un journaliste allemand a provoqué Sascha en évoquant une éventuelle aide de Boris Becker.
Zverev n’a pas vraiment apprécié la question en étant très clair : « Ce que pense Boris ne m’intéresse plus »
Evidemment, Boum Boum a très vite répondu à Sascha. Il a préféré calmer les esprits en expliquant qu’il ne faisait que son travail en analysant avec honnêteté les performances du meilleur joueur allemand.
« S’il avait gagné, je l’aurais encensé et j’aurais dit qu’il avait une chance de remporter le tournoi. Mais il n’a pas gagné. Je dois faire mon travail, rester crédible et dire la vérité. Sascha était très ému et la question du journaliste était provocatrice. Il a omis tout ce qui s’est passé avant et après. Je suis un athlète, cela ne me dérange pas. J’ai déjà aidé Sascha, je veux l’aider à nouveau. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 09:40