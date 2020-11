Boris Becker et le Masters est une vrai d’histoire d’amour. D’abord pour les titres acquis avec 3 trophées (NDRL : Becker a joué 8 finales) pour l’Allemand mais aussi des points légendaires comme cette balle de match mystique et mythique face à Lendl au Madison Square Garden en 1988.

Boris a toujours adoré cette compétition qui se jouait d’abord sur moquette puis sur dur. Les conditions de jeu lui étaient très favorables.

Son aura dans les années 90 était telle que le tournoi a été organisé en Allemagne pendant dix ans (NDLR : de 1990 à 1999, six fois à Francfort puis 4 fois à Hanovre).

Durant cette décennie, Boris a atteint quatre finales pour deux titres.

Dernièrement nos confrères d’Eurosport ont désigné la finale face à Pete Sampras en 1996 comme la plus belle de l’histoire du tournoi, c’est tout à fait mérité et l’on ne pouvait pas ne pas vous offrir ce résumé où Pete et Boris nous offrent un spectacle loin d’être vintage et d’un niveau stratosphérique.