Dans une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, en marge du Masters où Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affronteront en finale, Boris Becker a tenu à souli­gner les progrès réalisés par l’Espagnol en matière de régularité.

« J’ai toujours consi­déré Alcaraz comme un artiste du tennis. Et les artistes peuvent être luna­tiques : ils ont de bons jours et de mauvais jours. J’ai toujours pensé que, à son meilleur niveau, Carlos était plus fort que n’im­porte qui, mais que dans ses mauvais jours, il pouvait aussi perdre contre des joueurs de niveau bien infé­rieur. Cette année, cette irré­gu­la­rité a prati­que­ment disparu. Il a mûri. Il mérite d’être numéro 1, même si la lutte est très serrée, car dans l’en­semble, il a été le meilleur joueur : sa régu­la­rité a atteint un niveau supé­rieur. La grande force de Jannik a toujours été sa régu­la­rité ; Carlos a beau­coup travaillé sur cet aspect et en a récolté les fruits ».