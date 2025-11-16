Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, en marge du Masters où Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affronteront en finale, Boris Becker a tenu à souligner les progrès réalisés par l’Espagnol en matière de régularité.
« J’ai toujours considéré Alcaraz comme un artiste du tennis. Et les artistes peuvent être lunatiques : ils ont de bons jours et de mauvais jours. J’ai toujours pensé que, à son meilleur niveau, Carlos était plus fort que n’importe qui, mais que dans ses mauvais jours, il pouvait aussi perdre contre des joueurs de niveau bien inférieur. Cette année, cette irrégularité a pratiquement disparu. Il a mûri. Il mérite d’être numéro 1, même si la lutte est très serrée, car dans l’ensemble, il a été le meilleur joueur : sa régularité a atteint un niveau supérieur. La grande force de Jannik a toujours été sa régularité ; Carlos a beaucoup travaillé sur cet aspect et en a récolté les fruits ».
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 17:05