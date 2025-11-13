Diminué dans le deuxième set face à Jannik Sinner (5−7, 1–6), Felix Auger‐Aliassime a trouvé les ressources pour renverser Ben Shelton (4−6, 7–6, 7–5) dans un combat de 2h30 de jeu.

« C’est un peu surpre­nant, étant donné que FAA semblait blessé face à Sinner… », a réagi Boris Becker sur le réseau social X.

Le Canadien va désor­mais jouer sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters face à Alexander Zverev vendredi.