Diminué dans le deuxième set face à Jannik Sinner (5−7, 1–6), Felix Auger‐Aliassime a trouvé les ressources pour renverser Ben Shelton (4−6, 7–6, 7–5) dans un combat de 2h30 de jeu.
« C’est un peu surprenant, étant donné que FAA semblait blessé face à Sinner… », a réagi Boris Becker sur le réseau social X.
Bit of an upset given the fact that FAA looked injured against Sinner …@felixtennis @janniksin @ATPFinals2025
— Boris Becker (@TheBorisBecker) November 12, 2025
Le Canadien va désormais jouer sa qualification pour le dernier carré du Masters face à Alexander Zverev vendredi.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 10:26