Avant ce jeudi, Arthur Fils pouvait se quali­fier en demi‐finales du Masters dans plusieurs scénarios.

Avec la victoire en deux sets de Ben Shelton contre Rafael Jodar (7−6 [8], 7–5), il n’y a désor­mais plus qu’une issue possible pour le Français.

Still in with a shot 💪



Shelton records his second victory of this year’s #NittoATPFinals and hopes for Zverev to win a set against Fils this evening ! pic.twitter.com/1lNlhe02Tw — Tennis TV (@TennisTV) November 19, 2026

Si Arthur Fils veut rejoindre le dernier carré à Turin, et ainsi doubler Ben Shelton dans sa poule, il doit battre le numéro 1 mondial Alexander Zverev, déjà qualifié, en deux sets.

Rendez‐vous à 20h30 !