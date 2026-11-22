Renversé par Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters samedi, Ben Shelton a été impressionné par la qualité de service de l’Espagnol dans le troisième set.
En conférence de presse, le 4e mondial a insisté sur cette arme de l’Espagnol.
« Carlos a été excellent au service dans le troisième set. Il m’a tué avec son service. Il a parfaitement placé ses balles. Il a remporté un pourcentage très, très élevé de points sur son premier service (92% dans le set décisif, ndlr) et a également affiché un excellent pourcentage de premiers services. Quand un mec aussi doué, qui fait autant de choses très bien dans le jeu, sert de cette façon, ça te rajoute une pression énorme. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.