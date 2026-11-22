Renversé par Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters samedi, Ben Shelton a été impres­sionné par la qualité de service de l’Espagnol dans le troi­sième set.

En confé­rence de presse, le 4e mondial a insisté sur cette arme de l’Espagnol.

« Carlos a été excellent au service dans le troi­sième set. Il m’a tué avec son service. Il a parfai­te­ment placé ses balles. Il a remporté un pour­cen­tage très, très élevé de points sur son premier service (92% dans le set décisif, ndlr) et a égale­ment affiché un excellent pour­cen­tage de premiers services. Quand un mec aussi doué, qui fait autant de choses très bien dans le jeu, sert de cette façon, ça te rajoute une pres­sion énorme. »