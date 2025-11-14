AccueilATPATP - FinalsBen Shelton, dépité après sa défaite contre Jannik Sinner : "Ça fait...
ATP - Finals

Ben Shelton, dépité après sa défaite contre Jannik Sinner : « Ça fait mal »

Thomas S
Par Thomas S

-

790

Pour sa toute première parti­ci­pa­tion au Masters de Turin, Ben Shelton aura passé une semaine compli­quée en s’in­cli­nant dans chacun de ses trois matchs.

Et après avoir quand même poussé Jannik Sinner dans un jeu décisif, ce vendredi à l’oc­ca­sion d’un ultime match qui comp­tait pour du beurre, l’Américain était un peu abattu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. 

« Oui, c’est diffi­cile de terminer la saison comme ça, avec un score de 0–3 sur le Masters. Oui, pour moi, ça a évidem­ment été une excel­lente année. Il y a beau­coup de points posi­tifs. Le tennis est un sport plein de hauts et de bas. Cela va simple­ment me pousser à travailler encore plus dur pendant l’in­ter­saison et me rendre encore plus impa­tient pour la saison 2026. Mais oui, c’est sûr, ça fait mal. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 17:22

