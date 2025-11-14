Pour sa toute première participation au Masters de Turin, Ben Shelton aura passé une semaine compliquée en s’inclinant dans chacun de ses trois matchs.
Et après avoir quand même poussé Jannik Sinner dans un jeu décisif, ce vendredi à l’occasion d’un ultime match qui comptait pour du beurre, l’Américain était un peu abattu lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« Oui, c’est difficile de terminer la saison comme ça, avec un score de 0–3 sur le Masters. Oui, pour moi, ça a évidemment été une excellente année. Il y a beaucoup de points positifs. Le tennis est un sport plein de hauts et de bas. Cela va simplement me pousser à travailler encore plus dur pendant l’intersaison et me rendre encore plus impatient pour la saison 2026. Mais oui, c’est sûr, ça fait mal. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 17:22