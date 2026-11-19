Après sa victoire contre Rafael Jodar, Ben Shelton doit main­te­nant espérer qu’Arthur Fils ne s’impose pas en deux sets contre Alexander Zverev.

Si le numéro 1 mondial gagne rien qu’une manche contre le Français, c’est l’Américain qui filera en demi‐finales du Masters.

Pourtant, il l’assure, Ben Shelton ne va pas pousser devant sa télé­vi­sion pour une défaite de son ami Arthur Fils.

Ben Shelton to @sporttvportugal



« I’m gonna watch the match but I’m not rooting against him [Fils]. Either way it’s been an incre­dible year for me. I’m happy with the way I competed. Difficult things happened and I’m happy to win two matches here after a deep run in Paris. » pic.twitter.com/nQfmCYzCZe — José Morgado (@josemorgado) November 19, 2026

« Je vais regarder le match, mais je ne serai pas contre lui [Fils]. Quoi qu’il en soit, cette année a été incroyable pour moi. Je suis satis­fait de la façon dont j’ai joué. J’ai traversé des moments diffi­ciles et je suis heureux d’avoir remporté deux matchs ici après un beau parcours à Paris. »