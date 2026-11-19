Après sa victoire contre Rafael Jodar, Ben Shelton doit maintenant espérer qu’Arthur Fils ne s’impose pas en deux sets contre Alexander Zverev.
Si le numéro 1 mondial gagne rien qu’une manche contre le Français, c’est l’Américain qui filera en demi‐finales du Masters.
Pourtant, il l’assure, Ben Shelton ne va pas pousser devant sa télévision pour une défaite de son ami Arthur Fils.
« Je vais regarder le match, mais je ne serai pas contre lui [Fils]. Quoi qu’il en soit, cette année a été incroyable pour moi. Je suis satisfait de la façon dont j’ai joué. J’ai traversé des moments difficiles et je suis heureux d’avoir remporté deux matchs ici après un beau parcours à Paris. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.