Ben Shelton a fait parler la poudre, notamment grâce à son excellent service et à un très gros pourcentage de premières balles, pour venir à bout d’Arthur Fils, qui faisait ses débuts dans cette compétition.
Interrogé en conférence de presse après sa victoire sur le Masters de Turin, l’Américain en a dit un peu plus sur les conditions de jeu, qui sont, selon lui, encore plus rapides qu’à Paris et qu’il affectionne particulièrement.
« Le court est rapide. Oui, très rapide. Vous savez, on dit que Paris était l’un des courts les plus rapides de tous les temps. Je pense qu’avec la légère altitude ici, la balle vole un peu plus. À mon avis, les conditions de jeu sont légèrement plus rapides qu’à Paris, mais elles restent comparables. C’est assez proche. C’est agréable d’avoir un peu de continuité d’une semaine à l’autre, en jouant sur un dur rapide à Paris, puis ici à Turin. L’année dernière, Paris était vraiment lent, c’était l’un des tournois sur dur les plus lents de l’année, alors qu’à Turin, c’est vraiment rapide » a déclaré Ben Shelton.
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 09:12