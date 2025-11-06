Alors que le tirage au sort de l’édi­tion 2025 du Masters de Turin a été effectué ce jeudi, plusieurs obser­va­teurs estiment que Novak Djokovic a plutôt été épargné en évitant Jannik Sinner dans son groupe.

Si le Serbe, qui n’a toujours pas offi­cia­lisé sa parti­ci­pa­tion au tournoi des maîtres, devra quand même se coltiner Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur pour se quali­fier en demi‐finales, notre confrère, Benoît Maylin, assure que c’est un bon tirage pour le Serbe et une bonne nouvelle quant à sa participation.

🚨C’est tout chaud.

Voici les groupes du Masters 2025.



Groupe Connors

Alcaraz

Djokovic

Fritz

De Minaur



Groupe Borg

Sinner

Zverev

Shelton

Et Auger‐Aliassime ou Musetti



Peut‐être même que Novak a attendu le tirage pour prendre sa déci­sion finale.

Et avec ce groupe, sûr, il y va. pic.twitter.com/xuXT0rObq6 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 6, 2025

« Peut‐être même que Novak a attendu le tirage pour prendre sa déci­sion finale. Et avec ce groupe, sûr, il y va », a écrit Benoît qui semble plus confiant que Djokovic lui‐même.