ATP - Finals

Benoît Maylin, après le tirage au sort du Masters de Turin : « Avec ce groupe, c’est sûr que Novak Djokovic y va »

Thomas S
Par Thomas S

-

678

Alors que le tirage au sort de l’édi­tion 2025 du Masters de Turin a été effectué ce jeudi, plusieurs obser­va­teurs estiment que Novak Djokovic a plutôt été épargné en évitant Jannik Sinner dans son groupe.

Si le Serbe, qui n’a toujours pas offi­cia­lisé sa parti­ci­pa­tion au tournoi des maîtres, devra quand même se coltiner Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur pour se quali­fier en demi‐finales, notre confrère, Benoît Maylin, assure que c’est un bon tirage pour le Serbe et une bonne nouvelle quant à sa participation. 

« Peut‐être même que Novak a attendu le tirage pour prendre sa déci­sion finale. Et avec ce groupe, sûr, il y va », a écrit Benoît qui semble plus confiant que Djokovic lui‐même. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 16:36

