Alors que le tirage au sort de l’édition 2025 du Masters de Turin a été effectué ce jeudi, plusieurs observateurs estiment que Novak Djokovic a plutôt été épargné en évitant Jannik Sinner dans son groupe.
Si le Serbe, qui n’a toujours pas officialisé sa participation au tournoi des maîtres, devra quand même se coltiner Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Alex De Minaur pour se qualifier en demi‐finales, notre confrère, Benoît Maylin, assure que c’est un bon tirage pour le Serbe et une bonne nouvelle quant à sa participation.
🚨C’est tout chaud.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 6, 2025
Voici les groupes du Masters 2025.
Groupe Connors
Alcaraz
Djokovic
Fritz
De Minaur
Groupe Borg
Sinner
Zverev
Shelton
Et Auger‐Aliassime ou Musetti
Peut‐être même que Novak a attendu le tirage pour prendre sa décision finale.
Et avec ce groupe, sûr, il y va. pic.twitter.com/xuXT0rObq6
« Peut‐être même que Novak a attendu le tirage pour prendre sa décision finale. Et avec ce groupe, sûr, il y va », a écrit Benoît qui semble plus confiant que Djokovic lui‐même.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 16:36