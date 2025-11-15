Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Alexander Zverev, éliminé dès la phase de groupes du Masters suite à sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime vendredi soir.

Je n’vous mets pas les stats de ce match de légende entre Félix et le Z, qui lui mérite vrai­ment d’être la dernière lettre de l’alphabet telle­ment il a été… j’ai du mal à trouver le mot… nul, apathique, vide, comme sa saison en fait, triste.

Oh, et puis si, les voici ⬇️ pic.twitter.com/OMkehC3of7 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 15, 2025

