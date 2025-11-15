Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin n’a pas épargné Alexander Zverev, éliminé dès la phase de groupes du Masters suite à sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime vendredi soir.
Je n’vous mets pas les stats de ce match de légende entre Félix et le Z, qui lui mérite vraiment d’être la dernière lettre de l’alphabet tellement il a été… j’ai du mal à trouver le mot… nul, apathique, vide, comme sa saison en fait, triste.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 15, 2025
Oh, et puis si, les voici ⬇️ pic.twitter.com/OMkehC3of7
« Je ne vous mets pas les stats de ce match de légende entre Félix et le Z (Zverev), qui lui mérite vraiment d’être la dernière lettre de l’alphabet tellement il a été… J’ai du mal à trouver le mot… Nul, apathique, vide, comme sa saison en fait, triste… », a écrit le chroniqueur.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 13:21