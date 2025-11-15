AccueilATPATP - FinalsBenoît Maylin sur Zverev, éliminé par Auger-Aliassime : "J’ai du mal à...
ATP - Finals

Benoît Maylin sur Zverev, éliminé par Auger‐Aliassime : « J’ai du mal à trouver le mot… Nul, apathique, vide, comme sa saison en fait, triste… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

313

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin n’a pas épargné Alexander Zverev, éliminé dès la phase de groupes du Masters suite à sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime vendredi soir.

« Je ne vous mets pas les stats de ce match de légende entre Félix et le Z (Zverev), qui lui mérite vrai­ment d’être la dernière lettre de l’alphabet telle­ment il a été… J’ai du mal à trouver le mot… Nul, apathique, vide, comme sa saison en fait, triste… », a écrit le chroniqueur. 

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 13:21

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !
Article suivant
Auger‐Aliassime annonce la couleur avant d’af­fronter Alcaraz : « Un jour, il faudra commencer à les battre plus d’une fois si on veut être consi­déré comme un rival. Si on ne gagne qu’une fois tous les trente‐six du mois, on n’est pas vrai­ment leur rival »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.