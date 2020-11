Avec sa défaite face à l’Américain Marcos Giron, l’Italien dit adieu au Masters de Londres. Visiblement en petite forme, Matteo Berrettini a expliqué le pourquoi de ce revers : « Physiquement, je ne suis pas à mon meilleur niveau. J’ai essayé de jouer avec ce que j’avais, de me battre jusqu’au bout, mais je ne me sentais pas bien, j’étais lourd dans les jambes et dans l’esprit. Ce sport est très difficile, il vous ronge à l’intérieur quand vous n’avez pas confiance. Il méritait la victoire »

Le joueur italien a aussi précisé qu’il irait à Londres en tant que « réserviste ».