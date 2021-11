Dépité en confé­rence de presse, l’Italien espère quand même pouvoir jouer mardi, ce qui semble peu probable quand même vu la nature de la blessure.

« Ce que j’ai vécu aujourd’hui était l’une des atmo­sphères les plus incroyables que j’aie jamais vécues. Et ne pas pouvoir finir le match est quelque chose qui me tue inté­rieu­re­ment. Demain, je ferai des tests avec mes méde­cins pour voir ce que c’est, mais c’est le pire jour de ma vie sur un court de tennis. J’aime être compé­titif et si je ne me sens pas capable de gagner, je n’en­trerai pas sur le terrain »

Si Matteo ne peut jouer mardi, il sera remplacé par Jannik Sinner qui pourra donc encore se quali­fier pour les demi‐finales. Pour cela il devra forcé­ment faire un sans faute.