Remplaçant à Londres et donc présent toute la semaine, l’Italie a joué aussi le rôle de sparring partner. Il a donc taper la balle avec les joueurs et peut donc émettre un pronostic assez réaliste, même si on apprend qu’il n’a eu croisé le « fer » avec Rafa qui jouait avec Carlos Moya essentiellement : « J’ai joué avec tout le monde ici à Londres, sauf Nadal. Pour dire la vérité, je vois bien Medvedev mais ce sera dur contre Nadal. Le vainqueur de la finale ? Je ne sais pas. Il y aura certainement deux superbes mais cela reste indécis. Je trouve que Rafa s’adapte finalement très bien aux conditions de jeu. J’ai aussi remarque que Djokovic avait un peu moins d’énergie que les autres mais il ne faut pas oublier qu’il n’a perdu que trois matchs cette année et quand le niveau monte, il est toujours là, il arrive à s’adapter et à donner le meilleur de lui même »