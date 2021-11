Après avoir aban­donné lors de son premier match à Turin face à Zverev et passé une écho­gra­phie qui n’a rien révélé de grave, Matteo Berrettini a préféré jouer la carte de la raison en se reti­rant du Masters malgré une ultime appa­ri­tion à l’en­traî­ne­ment ce mardi matin.

« J’ai pensé, réfléchi, pleuré et fina­le­ment décidé… Mes finales se terminent ici, je suis détruit, je n’ai jamais pensé que je devrais aban­donner de cette façon le plus impor­tant événe­ment de tennis jamais orga­nisé en Italie. La vérité est que, même si je voulais jouer devant vous une fois de plus, j’ai senti et décidé que mon corps n’était pas prêt à relever les défis qui m’at­tendent. Dire que je suis triste ne rendrait pas justice à l’état d’es­prit dans lequel je suis, je me sens volé de quelque chose que j’ai gagné avec des années d’ef­fort et de sueur. Ce n’était pas une déci­sion facile, mais je suis convaincu que c’est la meilleure pour moi et pour ma carrière. Merci pour votre soutien continu et les milliers de messages que vous m’avez envoyés, vous m’avez ému. Merci », a écrit un 7e joueur mondial meurtri qui sera donc remplacé par son compa­triote Jannik Sinner dès ce soir (21h) contre Hubert Hurkacz.