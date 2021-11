Au cours de la saison, Mattéo Berrettini n’a jamais caché son exci­ta­tion à l’idée de jouer ces Finales ATP dans son pays, l’Italie, plus préci­sé­ment à Turin. Il en a fait un objectif. Et main­te­nant qu’il y est, il est resté sur la même ligne lors du media day. Mattéo, dans la poule la plus relevée avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Hubert Hurkacz, assume ses ambitions.

« Je suis un joueur et une personne très diffé­rente de 2019. Il y a deux ans, je ne m’at­ten­dais pas du tout à me quali­fier pour ce tournoi. Aujourd’hui, je mérite avec cette grande saison. Pour cette édition, de très grandes attentes et j’es­père pouvoir faire du bon travail. »