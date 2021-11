Alors que la ville de Turin va accueillir pour la toute première fois de son histoire le Masters des Masters après 12 années londo­niennes, le président de la Fédération Italienne de Tennis, Angelo Binaghi, s’est montré extrè­me­ment confiant et ambi­tieux à une semaine du début du tournoi des maîtres.

« À ce jour, nous avons dépassé les 120 000 billets vendus, pour un total de plus de 15 millions, soit autant que ce que gagne une bonne équipe de foot­ball en deux ans. Et nous ajou­tons au moins 10 000 visi­teurs supplé­men­taires sur le marché local, dont plus de 200 jour­na­listes. Nous avons l’am­bi­tion de dire que cette édition sera la meilleure de tous les temps. Nous avons mis en place le plus grand événe­ment de tennis en salle avec toutes les diffi­cultés et les incer­ti­tudes qu’une pandémie peut comporter », a déclaré Binaghi qui a égale­ment annoncé que la salle sera remplie à 75% de sa capa­cité totale.