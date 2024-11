Alors que le numéro 1 mondial Jannik Sinner risque toujours une suspen­sion d’un à deux ans après l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a encore pris sa défense dans des propos accordés à l’Associated Press.

« À part quelques imbé­ciles, les gens du monde entier comprennent ce qui s’est passé. Peu importe le type de déci­sion qui sera rendue, il ne fait aucun doute que Sinner est l’un des athlètes les plus propres et les plus honnêtes du sport mondial. »